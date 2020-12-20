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إعلان نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد الأمنية
للعام الدراسي 1442هـ
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم ( 64 ) من حملة الثانوية العامة في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة ( أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية (هنا).
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