2020-12-20

الصحة: من تلقى لقاح كورونا لم تظهر عليه أعراض وهذا موقف المصابين بالحساسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في السعودية لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية.

وقالت الصحة إن المملكة من أوائل الدول التي تلقت لقاح كورونا وتم تسجيله بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.

وحول وضع من يعاني من الحساسية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه إن كانت الحساسية يسيرة أو من بعض الأمور في المأكولات أو غيرها من العوامل المحيطة فلا يوجد مشكلة في تلقي اللقاح لكن الحساسية الشديدة التي تؤدي إلى التنويم أو حمل أدوية معينة يحملونها معهم في أغلب الأوقات فهؤلاء هم من يوصى بعدم حصولهم على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تعافي (156) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (351,878) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3010) حالات من بينها (416) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (361010) حالات، توفي منهم (6122) حالة.

