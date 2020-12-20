دفن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح غدًا

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا “: ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 72 عامًا وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.

كما نعى العديد من مواطني الكويت ورجال الإعلام والسياسة الفقيد الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

والمعروف أن الشيخ ناصر صباح الأحمد وُلد في قصر الشعب، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وكان المسؤول الرئيسي حول مشروع مدينة الحرير، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وفي 7 ديسمبر 1999م صدر مرسومٌ بتعيينه مُستشارًا خاصًا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفي يوم 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري.

كما صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

