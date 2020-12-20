- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دفن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دفن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح غدًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا “: ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 72 عامًا وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 30ر9 من صباح يوم غد الاثنين.
كما نعى العديد من مواطني الكويت ورجال الإعلام والسياسة الفقيد الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
والمعروف أن الشيخ ناصر صباح الأحمد وُلد في قصر الشعب، وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان، وكان المسؤول الرئيسي حول مشروع مدينة الحرير، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
وفي 7 ديسمبر 1999م صدر مرسومٌ بتعيينه مُستشارًا خاصًا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفي يوم 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري.
كما صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر دفن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.