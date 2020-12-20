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حفرة تصريف مياه الأمطار تتربص بسالكي طريق تهامة بللسمر

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2020-12-20

حفرة تصريف مياه الأمطار تتربص بسالكي طريق تهامة بللسمر

مشكلة قد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل عسير

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، اليوم، إحدى حفر تصريف مياه الأمطار مكشوفة بالقرب من مدخل جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير.

وأوضح عدد من المواطنين أن بقاء هذه الحفرة مكشوفة قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية على ذات الطريق، وذلك من خلال سقوط المركبات بها، موضحين أنه تم وضع إطار تالف بداخل الحفر؛ وذلك للتحذير من السقوط بها.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة هذه الحفرة ومتابعة الحفر المتبقية؛ حتى لا تتسبب في حدوث أي أضرار.

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