- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم حفرة تصريف مياه الأمطار تتربص بسالكي طريق تهامة بللسمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حفرة تصريف مياه الأمطار تتربص بسالكي طريق تهامة بللسمر
مشكلة قد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل عسير
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، اليوم، إحدى حفر تصريف مياه الأمطار مكشوفة بالقرب من مدخل جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير.
وأوضح عدد من المواطنين أن بقاء هذه الحفرة مكشوفة قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية على ذات الطريق، وذلك من خلال سقوط المركبات بها، موضحين أنه تم وضع إطار تالف بداخل الحفر؛ وذلك للتحذير من السقوط بها.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة هذه الحفرة ومتابعة الحفر المتبقية؛ حتى لا تتسبب في حدوث أي أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر حفرة تصريف مياه الأمطار تتربص بسالكي طريق تهامة بللسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.