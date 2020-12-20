المدينة المنورة: أول تطبيق لنظام الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق

وفقا لما أعلنته قناة الاخبارية السعودية عن بدء تفعيل نظام رصد الآلي المتخصص لرصد مخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق وذلك في الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمدينة المنورة وقد تم تركيب أجهزة الرصد بالإشارات.

وقد ظهر مراسل الإخبارية بأحدى شوارع المدينة والمسمى شارع سلطانة وقد استضاف المراسل مواطنات وبسؤالهن عن رأيهن بالنظام الجديد ومدى فعاليته فقد أشادت به المواطنات؛ مؤكدات أن ذلك سيحد من المخالفات خاصة وأن مرتكبي مخالفة التجاوز أغلبهم من الرجال لكونهم يقودون سياراتهم بسرعات عالية، معللات رأيهن بأن المرأة التي تقود السيارة تكون حريصة وتسير بتأني.

علما بأن تطبيق هذا النظام الجديد سيتم بداية من يوم الأحد بتاريخ 20 ديسمبر 2020 ,وسيتم تفعيله ب4 مدن بخلاف المدينة المنورة و هي: مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات التي تعتبر أول محافظة على مستوي المملكة في تطبيقها الرصد الآلى للمخالفة.

ويأتي ذلك سعياً لتعزيز إجراءات السلامة المرورية، بعد أن تأكد لدى المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق ومن المعروف أن القيادات العليا بالمملكة العربية السعودية قد أقرت بالوافقة على السماح بقيادة المرأة للسيارات منذ عامين تقريبا.

ومن اللافت للانتباه مدى ما يتمتع به مراسل القناة محمد شيخ من حس فكاهي وأسلوب ممتع في المحادثة التي تمت مع زميله بالاستوديو مقدم النشرة