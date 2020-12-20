جامعة الملك عبد العزيز وتخصصات الإنتساب بها

تعد جامعة الملك عبد العزيز واحدة من أكبر الجامعات في المملكة السعودية العربية, حيث تأسست عام 1968م وبعد إفتتاح الجامعة وبداية الدراسة بها تم إفتتاح أول كلية دراسية جامعية وهي كلية الإقتصاد والإدارة, بعد عام تم إفتتاح ثاني كلية وهي كلية الآداب والعلوم, وبعد ذلك تم تحويل الجامعة من أهلية إلى جامعة حكومية تدرس التخصصات الجامعية بعدما كانت تعتمد على برنامج الدراسة الإعدادية.

يبلغ عدد الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز 77 ألف طالب تقريباً, والتي يوجد بها قسم خاص بالشباب وقسم آخر خاص بالبنات, والتي أيضاً لاتخلو من المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية التي تعود بالفائدة على الطلاب الجامعيين.

نظام الإنتساب:

هذا النظام يعد للطلاب الذين لا يستطيعون الحضور إلى الجامعة بإستمرار لظرف معين, فهذا النظام يتاح للطلاب بمبلغ من المالقدره 3000 ريال سعودي لكل فصل دراسي, ويتم قبول الطلاب في هذا النظام حسب الأولوية وهم الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن الجامعة وفروعها ومن لديهم ظروف تمنعهم عن المجيئ بإستمرار للجامعة, ولضمان قبولك في نظام الإنتساب عليك إتباع الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم حائز لشهادة الثانوية العامة.

يكون معدل الطالب من 60% فما فوق بالثانوية العامة.

إن كان الطالب يعمل في مؤسسة ما فيجب أن يأتي بموافقة هذه المؤسسة.

تخصصات الإنتساب في الجامعة:

تتضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من تخصصات الإنتساب للذين يرغبون بالإنضمام إليها, ومنها: