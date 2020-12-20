الارصاد في السعودية خلال الأيام القادمة حتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠

حالة الطقس في السعودية خلال الأيام الأربع القادمة تشير إلى استقرار نسبي خلال هذه الأيام من يوم السبت 19 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر فتكون غائمة في أغلب الأوقات وسوف نتعرف على التفاصيل لاحقاً بناءً عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وحيث أن الكثيرين الآن يبحثون أولاً عن أخبار الطقس والأرصاد الجوية قبل مباشرة أعمالهم والانشغال في أمورهم الحياتية لأخذ حذرهم من تقلبات الجو الرهيبة في هذا الشهر من فصل الشتاء وهو كيهك، وبما أن الشئ بالشئ يذكر فهناك مثل مصري قديم يقول” كيهك نهارك مساك” وهذا دلالة على قصر النهار في أيام هذا الشهر، فاليوم يكون مضغوط جدا بحيث لا يكون هناك وجبة غداء أصلا فيجب أن تكون على علم ودراية بالتقلبات الجوية التي تحدث في أيام هذا الشهر ( كيهك) حتى تحتاط منها ولا تكون هناك أي معوقات خلال إنجازك لمهام عملك اليومية والحياتية خلال هذا الوقت القصير من النهار.

أخبار الارصاد في السعودية خلال الأيام القادمة:

تشير الأرصاد الجوية أن الجو غدا في الرياض مشمس نهاراً غائم على بعض المناطق شديد البرودة ليلاً كما أن هناك احتمال هطول الأمطار، حيث درجات الحرارة غداً كالتالي:

درجة الحرارة العظمى 20° درجة الحرارة الصغرى 11° نسبة احتمال هطول الأمطار 10%

أما بعد غد وهو الأحد 20 ديسمبر 2020 فتشير الأرصاد أن الأجواء في الرياض تكون مشمسه نهاراً تميل إلى الدفئ، غائمة على بعض المناطق، شديدة البرودة ليلاً كما يتوقع هبوط الأمطار باحتمال ضئيل جداً حيث أن درجات الحرارة تكون كالتالي:

درجة الحرارة العظمى 21° درجة الحرارة الصغرى 10° نسبة احتمال هطول الأمطار 5%

أما عن أحوال الطقس يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 فيتوقع أن تكون دافئة نهاراً، تميل إلى الغيوم على بعض المناطق مساء، شديد البرودة ليلاً كما أن هناك أيضاً احتمال لهطول الأمطار حيث أن درجات الحرارة كالتالي:

درجة الحرارة العظمى 21° درجة الحرارة الصغرى 10° نسبة احتمال هطول الأمطار 5%

أما عن طقس يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 فيتوقع أن يكون مشمس دافئ نهاراً، مائل إلى البرودة ليلاً ويتوقع هطول أمطار حيث درجات الحرارة هي كالتالي: