شكرا لقرائتكم خبر عن مسام : نزع 59 ألف لغماً مضادا للدبابات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي أن فرق المشروع نزعت حتى الآن 59843 لغما مضادا للدبابات و2536 لغما مضادا للأفراد، مشيرا إلى أن الفرق منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 ديسمبر الجاري نزعت 137675 ذخيرة غير منفجرة.

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