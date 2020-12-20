شكرا لقرائتكم خبر عن «المسعودي» يطمئن ميدانياً على سير الاختبارات بمدارس جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطمأن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ميدانياً صباح اليوم (الأحد)، على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد»، في عدد من مدارس تعليم جدة، والتي استهلها بزيارة لثانوية الأمير فواز التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، اطلع من خلالها على سير أعمال الاختبارات، وآلية أداء الطلاب لاختباراتهم، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق، وإدخال الدرجات والدعم الفني وعملية معالجة الفاقد التعليمي.

وقدم المدير العام لتعليم جدة في ختام جولته على المدارس، الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكداً أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائماً والثقة فيهم كبيرة، مثمناً كذلك جهود المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات، وما لمسه من حرصهم على تجويد عملهم المخلص والمقرون بالإنجاز والدقة في إنجاز أعمال المراجعة، وإدخال الدرجات والتدقيق، مقدماً الشكر والتقدير في الوقت ذاته لأسر الطلاب والطالبات على حرصهم ومتابعتهم لهم وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات بيسر وسهولة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم وشراكتهم الفاعلة مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية، واحتواء الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

من جهة ثانية شهدت مدارس تعليم جدة اليوم جولات ميدانية لمساعدي المدير العام لتعليم جدة، والقيادات التعليمية بنين وبنات للإشراف بشكل مباشر، على سير الاختبارات ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على منصة مدرستي لأداء الاختبارات، وتقديم الدعم الفني لقيادات مدارس تعليم جدة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مشرف ومشرفة لدعم زملائهم وزميلاتهم في المدارس، وذلك وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.