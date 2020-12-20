شكرا لمتابعة خبر عن بدأ الرصد الآلى لمخالفتي حدود المسارات ولوحات المكبات في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات . بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات . كما بدأت قوات أمن الطرق تطبيق الرصد الآلي لمخالفة تغيير أو طمس المعلومات على لوحة المكبة . وتتراوح غرامة المخالفين لتعليمات لوحات المركبات بين 3000 إلى 6000 ريال ، وذلك في إطار التوسع في إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية .

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