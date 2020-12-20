مستشفيات جازان تجري أكثر من 15 ألف عملية جراحية

أجرت أقسام العمليات في المستشفيات التابعة لمنطقة جازان 15138 عملية جراحية، وذلك من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الحالي 2020م.

وأوضحت «صحة جازان» أنَّ هذه العمليات الجراحية شملت عدة تخصصات 3745 جراحة عامة، و610 جراحات أنف أذن وحنجرة، و 219 جراحة للأسنان والفكين، و 174 جراحة أوعية دموية، و 429 عملية أطفال.

وأضافت أنَّ العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 97 عملية، وعمليات جراحة النساء والولادة بلغت 5131 عملية، وكذلك إجراء 487 عملية جراحة مسالك بولية، و496 عملية عيون، وكذلك إجراء 398 عملية تجميل وحروق، و203 عمليات مخ وأعصاب، وإجراء 3027 عملية عظام وعمود فقري، و 122 جراحة أخرى.

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