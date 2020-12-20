74  ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في تعليم الجوف

أدى، صباحَ اليوم الأحد، أكثر من 74 ألف طالب وطالبة ودارس ودارسة في مدارس منطقة الجوف، اختبار نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي عن بُعد، من خلال «منصة مدرستي» للمدارس الحكومية والأهلية.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على متابعة دخول الطلاب الاختبار عبر الرابط الإلكتروني المحدد، ومواجهة جميع الصعوبات وحلها من قبل الدعم الفني بالمدرسة.

وقال الغامدي: «إن هذه السنة استثنائية بجميع القياسات. والواقع أثبت قدرة قائدي وقائدات المدارس وجميع منسوبيها، وكذلك أولياء الأمور والطلبة والطالبات؛ على التميز في التعامل التعليمي الإلكتروني التقني. وهذه دلالة واضحة على تحمل المسؤولية والقدرة على مواجهة الأزمات، وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي».

كما تابع مساعدو المدير للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان والدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ راجح بن مسعد الفهيقي؛ سير الاختبارات في عدد من المدارس، مثمنين الجهود المبذولة ومتابعة دخول الطلاب الاختبار.