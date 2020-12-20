كما تشمل الرياض ومرتفعات جازان..
توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، هطول أمطار على عدّة مناطق بالمملكة، خلال الساعات القادمة.
وأوضح أنَّ هناك فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشمل وبريدة، وعنيزة، والمذنب، والرس، والنبهانية، كما تشهد شمال منطقة الرياض هطول أمطار بالمجمعة وشقراء والزلفي وسدير، والغاط والدوادمي.
كما توقّع هطول المطار على مرتفعات جازان، مع احتمال هطولها على حايل وشرقها، وكذا حفرالباطن بالمنطقة الشرقية.
اقرأ أيضًا:
طقس الأحد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على عدة مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي» يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق منها القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.