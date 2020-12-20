مدير عام التعليم بحائل يزور عددًا من المدارس لمتابعة سير الاختبارات

انطلقت اليوم الأحد، ولأول مرة الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم العام بمنطقة حائل «عن بُعد» لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة.

ووقف مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد ميدانيًا على سير الاختبارات الإلكترونية بزيارته لمدرسة ثانوية المعتصم ومدرسة متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم يرافقه المساعد للشؤون التعليمية «بنين» الأستاذ يحيى العماري ومدير إدارة الإشراف الأستاذ مجول العنزي .

وأكّد الدكتور البليهد في زيارته الميدانية على أهمية تقيد المدارس بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر ، مؤكدا على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، فيما يخصص الوقت المتبقي لمراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي «إن وجد ».

من جهتها زارت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» الأستاذة هند الفقيه مدرستي المتوسطة الرابعة والثلاثين والثانوية السادسة عشر لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية.

وأعربت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة هند الفقيه عّن سرورها مما لاحظته أثناء زيارتها التفقدية لعدد من المدارس اليوم الأول من الاختبارات والاطلاع على مدى الجاهزية والاستعداد الأمثل للاختبارات سواء بالمدارس المتطلبة لحضور الطالبات لظروفهم أو من أدوها عّن بعد، ونوهت الفقيه على ضرورة التعاون ودعم أسر الطالبات لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم .

وقدمت الفقيه الشكر والتقدير لسعادة مدير عام التعليم وتوجيهاته المستمرة ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا وبناتنا في هذه الظروف الإستثنائية وتيسير أمورهم متمنية للجميع دوام التوفيق والسداد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

كما استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل للاختبارات النهائية من خلال لجنة متابعة سير الاختبارات بقسميه البنين والبنات وبتوجيه من سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة بإجراء اختبارات تجريبية على مستوى مدارس المنطقة في الأسبوعين السابع والثامن وكذلك في الأسبوع السادس عشر بهدف زيادة المهارات التقنية للطلاب والطالبات للتعامل بكل يسر وسهولة مع الاختبارات الفترية والنهائية علميًا وتقنيًا.