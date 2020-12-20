«هدف» يعلن عن توفر فرص وظيفية في مجالي الصيدلة والتمريض

عبر بوابة «طاقات»
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص في عددٍ من مناطق المملكة في مجالي الصيدلة والتمريض.
ويدعو «هدف» السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتي الصيدلة أو التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الراغبين في شغل الفرص الوظيفية زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط بالضغط هنا للتقديم على الفرص المطروحة.
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