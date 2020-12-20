تحذير من سحب رعدية ممطرة على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والريث، والطوال، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ6 مساءً.

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