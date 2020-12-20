شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة التعليم : إعلان النتائج في أخر يوم اختبارات عبر "نور" والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت في حديثها لـ"الاخبارية" أن أعمال الاختبارات عن بعد سارت اليوم بشكل سلس ومطمئن والطلاب لديهم الخبرة والثقة في المنصة. وأوضحت أن منصة مدرستي سجلت دخول ما يقارب نصف مليار ، وهذا لم يكن ليتحقق بدون الشراكة والجهود المبذولة من الأسرة والمدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدثة التعليم : إعلان النتائج في أخر يوم اختبارات عبر "نور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.