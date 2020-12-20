فرصة استثمارية بقيمة 120 مليون ريال لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في المملكة بقيمة تبلغ 120 مليون ريال، وذلك بهدف زيادة وإكثار الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد تقاوي البطاطس وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص وظيفية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي: 2u.pw/mbm0D ، وإرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، في موعد أقصاه 15/ 05/ 1442هـ الموافق 30/ 12/ 2020م.

ويأتي طرح هذه الفرصة، في إطار جهود الوزارة الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسية، وإنتاج تقاوي بطاطس خالية من الأمراض الفيروسية، ومطابقة للأمهات وراثياً وحاصلة على معايير الجودة، حيث تستورد المملكة كميات كبيرة من تقاوي البطاطس تقدر قيمتها بحوالي (75) مليون ريال.

وستتولى الوزارة، الإشراف والمتابعة اللازمة لاعتماد التقاوي متمثلة بمركز البذور والتقاوي، وتقديم مزايا من خلال هذا المشروع تتمثل في منح صاحب المشروع (ترخيص) في ذات المشروع مدته (15) عاماً، بالإضافة إلى الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية وفقاً لاشتراطات محددة، والسماح بتصدير ما يزيد من احتياج السوق المحلية من تقاوي البطاطس.



