وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خارج نطاق السيطرة 

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا باتت خارج نطاق السيطرة، ويجب أن يتصرف ملايين الأشخاص الذين يخضعون الآن لقوانين الإغلاق كما لو كانوا مصابين بها.

وحث وزير الصحة البريطانيين على الحد من التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع دخول 18 مليون شخص في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا في إغلاق جديد من المستوى الرابع لمدة أسبوعين.

وبموجب قواعد المستوى الرابع فإنه يتعين على المتاجر غير الأساسية والصالات الرياضية ودور السينما والكازينوهات ومصففي الشعر الإغلاق تمامًا، ويُمنع الأشخاص القاطنون بهذه المدن السفر إلى مدن أخرى.

وقال جونسون إنه أخذ قرار فرض الإغلاق بقلب مثقل وحزين لكن الأدلة العلمية التي تشير إلى أن سلالة كورونا الجديدة أكثر قابلية للانتشار بنسبة 70% لم تترك له خيارًا.

وقال: بدون اتخاذ إجراء، تشير الأدلة إلى أن الإصابات سترتفع بسبب سلالة كورونا الجديدة، وستصبح المستشفيات مكتظة وسيفقد آلاف آخرون حياتهم.

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في بريطانيا وصل إلى 2,004,219 إصابة، وتُوفي 67,075 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 76,700,355 شخصًا، وتُوفي 1,693,440 شخصًا، بينما تعافى 53,819,332 شخصًا.



