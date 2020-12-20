شكرا لقرائتكم البنك المركزي يرفع سقف إصدارات أذونات ساما الأسبوعي من 3 إلى 10 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-20 البنك المركزي يرفع سقف إصدارات أذونات ساما الأسبوعي من 3 إلى 10 مليارات ريال متابعات الخليج 365 - الرياض قرر البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم رفع سقف إصدارات “أذونات ساما” الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال. وأوضح البنك المركزي السعودي، في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك سيتم ابتداءً من يوم الأحد 05 / 05 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.



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