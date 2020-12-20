السعودية | اللجنة المالية بالشورى تناقش التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق بحضور مسؤولي المركز

المناطق - الرياض

عقدت اللجنة المالية – إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى اجتماعًا لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، ومشاركة أعضاء اللجنة، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، وعددٍ من المسؤولين في المركز.

وأوضح معالي رئيس اللجنة المالية، أن الاجتماع ناقش أبرز ما ورد في التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440/ 1441هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لمناقشته وتقديم التوصيات عليه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الفترة المقبلة.

وأشار معالي الأستاذ صالح الخليوي إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها ما جاء في تقرير مركز تحقيق كفاءة الإنفاق من معوقات وتحديات تواجه المركز في أدائه لمهامه لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي أُسس لأجلها، مشيرًا إلى أن مسؤولي المركز استعرضوا في الاجتماع أبرز المنجزات التي حققها المركز خلال عام التقرير.

وأبان الخليوي أن أعضاء المجلس أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات للمسؤولين في المركز، وقدموا عدداً من الملحوظات والآراء بشأن التقرير، مشيرًا إلى أن المسؤولين في المركز أجابوا على استفسارات الأعضاء خلال الاجتماع.

يذكر أن اللجنة المالية بمجلس الشورى هي إحدى اللجان المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس، التي تقع ضمن اختصاصها ودراستها دراسة مستفيضة لتقديمها تحت قبة المجلس خلال أعمال السنة الشورية.