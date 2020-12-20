شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : تشكيل الحكومة اليمنية يسهم في تحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان :"نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية : تشكيل الحكومة اليمنية يسهم في تحقيق الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.