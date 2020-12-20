شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مخالفة للتدابير الوقائية من كوفيد - 19 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1679 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، و 9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طناً من النفايات، وإزالة 17.276 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعاً، بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتراً من المعقمات والمطهرات.