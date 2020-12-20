2020-12-20

وزير الخارجية: نتطلع أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في تحقيق الأمن والاستقرار باليمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في اليمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية”.

يذكر أن جهود المملكة لدعم اتفاق الرياض والاستقرار في اليمن، تكللت بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقاً لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.

ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية.

ولقي إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إشادات دولية حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنه خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.

ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

كما رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية، قائلًا: “خطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض”.

