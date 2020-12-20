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المرور: بدء تطبيق الرصد الآلي لعدم الالتزام بالمسارات في 5 مناطق جديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد بتطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في 5 مناطق جديدة بالمملكة.
وأوضحت الإدارة، أن عملية الرصد دخلت حيز التنفيذ في: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في الرياض والدمام وجدة في المرحلة الأولى، ثم جازان والطائف والباحة والجوف.
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