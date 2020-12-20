الزعاق: 30 ساعة ويبدأ البرد الشديد بوصول الشمس لنقطة المنقلب الشتوي

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، وصول الشمس لأقصى ميل لها ناحية الجنوب خلال 30 ساعة.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إنه يتبقى 30 ساعة فقط على وصول الشمس إلى أقصى ميلًا لها ناحية الجنوب بما يسمى بـ “نقطة المنقلب الشتوي”.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أنها ستصل إلى هذه النقطة في تمام الساعة الواحدة ودقيقتين من فجر يوم الاثنين والذي يسمونها بـ “نقطة الانصراف”؛ حيث يقولون فيها “لا برد إلا بعد الانصراف”، فلا يأتي البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان إلى فراشه إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.



