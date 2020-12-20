ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 20 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد على نحو طفيف جدا في مستهل التعاملات.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد إلى 226.78 ريال (60.48 دولار) مقارنة بـ 226.66 ريال (60.44 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) ليصل إلى 198.44 ريال (52.92 دولار) مقابل 198.33 ريال (52.89 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 170.09 ريال (45.36 دولار) مقابل 170 ريالا (45.33 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 132.29 ريال (35.28 دولار) مقابل 132.22 ريال (35.26 دولار)، أمس.

وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح تعاملات اليوم الأحد عند 7053.75 ريال (1881 دولارا) وهو نفس سعرالأمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1587.49 ريال (423.33 دولار) مقابل 1586.64 ريال (423.10 دولار).

وكانت أسعار الذهب العالمية قد اختتمت تعاملات يوم الجمعة عند مكسب للأسبوع الثالث على التوالي، لكنه تراجع نسبيا في التعاملات اليومية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1884.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش.

أما على مستوى الأسبوع، فقد ارتفع الذهب 2.4%. لكنه تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار.

وأمس وأول أمس عطلة أسبوعية في بورصات الذهب العالمية.