فتح باب التسجيل في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" لدورة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، فتح باب التسجيل لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويساهم هذا الحدث العالمي، في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، وستعقد فعاليات الحدث، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير/كانون الثاني المقبل.

وسيتاح للمشاركين والجمهور من خلال كل محور التطرق إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر في العالم ما بعد جائحة "كوفيد-19".



أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تركز على قضايا الطاقة والتغير المناخي، نظراً لتزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المستدامة بالتوازي مع الحاجة إلى حلول لتوليد الطاقة تحافظ على سلامة البيئة وتحد من الانبعاثات الكربونية.

3 محاور

وتتضمن القمة التي تستضيفها "مصدر" بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والمجلس الأطلسي وسوق أبوظبي العالمي، 3 جلسات تركز على 3 محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار.

ويستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة خبراء في قطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة. ويساهم من خلال مبادراته وفعالياته في دفع عملية تبادل المعارف، وتطبيق الاستراتيجيات، وتطوير الحلول اللازمة لمواصلة مسيرة التقدم.

عمومية "آيرينا"

وسيتضمن الأسبوع فعاليات افتراضية رفيعة المستوى، تشمل الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتسعى "آيرينا" على تسخير جمعيتها العامة للاتفاق على أهدافها ومناقشة أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة كإحدى الحلول لمواجهة تغير المناخ والمساهمة في تعزيز الاستدامة.



كما يوفر ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي، منصة لتحفيز الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو استثمارات لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويستقطب الملتقى أكثر من 200 من القادة والمتحدثين العالميين، ويهدف إلى تشجيع الحوار بين قادة وصناع القرار في قطاعي الاستدامة والتمويل.

المجلس الأطلسي

ويجمع منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي سنوياً صناع سياسات من العالم، ورواد قطاعات، وقادة فكر لوضع أجندة الطاقة العالمية خلال العام، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجغرافية والاقتصادية على المدى الطويل والاستجابة للتغيرات في عالم الطاقة.

وتعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل ندوات افتراضية تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع المعنيين من القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال والتمويل والابتكار لمناقشة موضوعات متعلقة بالصناعة والتمويل والابتكار ومجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.



وكانت دورة 2020 من أسبوع أبوظبي للاستدامة استقطبت نحو 45 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، وشارك فيها 10 رؤساء دول و180 وزيراً، بالإضافة إلى 500 ممثل عن وسائل إعلام عالمية.

منصة الشباب

تواصل منصة "شباب من أجل الاستدامة" إحدى مبادرات مصدر الاستراتيجية، أنشطتها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021، من خلال استضافة فعاليات شبابية افتراضية على مدار 4 أيام، تهدف إلى استكشاف سبل إتاحة المجال أمام الشباب للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرق والأساليب الكفيلة بتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات الوظائف في المستقبل، وكيفية العمل على فتح قنوات تواصل فعالة تكفل إيصال هذه المتطلبات للقادة حول العالم. وتستقطب المنصة طلبة مدارس وجامعات محلية، بالإضافة إلى شباب مهتمين من حول العالم.