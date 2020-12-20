السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 1,097 إصابة



سيئول05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.

وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

// انتهى //

07:30ت م

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سيئول05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية.وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.// انتهى //07:30ت م0009

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