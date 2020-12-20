السعودية اليوم / البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات



ساو باولو 04جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

02:16ت م

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ساو باولو 04جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفا و155 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفا و356.// انتهى //02:16ت م0134

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