السعودية اليوم / تونس تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 126 حالة.

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01:11ت م

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تونس 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 119 ألفًا و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 126 حالة.// انتهى //01:11ت م0132

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