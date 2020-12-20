السعودية | طي قيد خطباء وأئمة في 9 مناطق لعدم تقيدهم ببيان “كبار العلماء”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 8:02 صباحًا, 20 ديسمبر 2020 م قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، طي قيد عدد من الخطباء والأئمة في 9 مناطق مختلفة؛ وذلك لتهاونهم في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين وعدم تقيدهم ببيان هيئة كبار العلماء. وقالت مصادر حسب صحيفة “الوطن”، إن القرار شمل أئمة وخطباء في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير وحائل ونجران والشرقية وتبوك، لافتة إلى أن الخطباء والأئمة لم يلتزموا بتوجيهات الوزارة بالتحذير في منابرهم من خطر جماعة الإخوان وبيان مقاصدهم، وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام. وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد وجه في وقت سابق بتخصيص خطبة الجمعة للإشارة إلى بيان هيئة كبار العلماء الذي حذر فيه من جماعة الإخوان، وعقب ذلك رفعت إدارات المناطق للوزارة أسماء الخطباء المقصرين بعد حصرهم.

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