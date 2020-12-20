شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المفتي لـ الدعاة والوعاظ: الدعوة بجهل لا خير فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عدة نصائح مهمة للدعاة والوعاظ.

وأكد آل الشيخ إن الدعوة بجهل لا خير فيها، مشيرا إلى أنها لابد أن تستند إلى علم ليكون فيها خير كثير.

وأضاف المفتي أن من سمات الدعوة الناجحة والمفيدة أن تكون ذات بصيرة، كما شدد على ضرورة تدبر الكتاب والسنة.