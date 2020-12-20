راصد جوي: موجة باردة قوية مسبوقة بحالة ماطرة تمر بالمملكة الأيام المقبلة

نوه الراصد الجوي الباحث المتخصص بعلوم الطقس وليد سليمان الحقيل، اليوم السبت، بدخول المملكة في موجة باردة قوية مسبوقة بحالة ممطرة، بداية من الأربعاء المقبل.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الحقيل: «حتى الآن.. متوقع دخول موجة باردة قوية تبدأ الأربعاء 8/5/1442هـ في الشمال، وتصل الوسطى والشرقية الخميس».

ولفت الحقيل إلى أن تلك الموجة تمتد لتصل (نجران وشرق عسير وعسير والباحة وشرق الطائف) الجمعة، متوقعًا وصول الموجة إلى «الصفر فجرًا في أقصى الشمال نهاية الأسبوع».

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