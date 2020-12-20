الملحقية السعودية بأيرلندا تحتفي بتخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات

أقامت الملحقية الثقافية في أيرلندا حفلًا لخريجي الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠ بمبنى الملحقية، وذلك وسط إجراءات صحية احترازية، بحضور الملحق الثقافي في أيرلندا الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ وعدد قليل من منسوبي الملحقية والخريجين.

وألقت الدكتورة فهدة آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على دعم التعليم والمبتعثين في الخارج لدعم تحقيق التنمية المستدامة في المملكة ضمن إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠، مثمنة جهود وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم الملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين.

وأشارت إلى أن هذا الحفل بمثابة مشاركة المبتعثين والمبتعثات فرحة التخرج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متمنية التوفيق للخريجين.

وخلال الحفل ألقت المبتعثة نجوانة بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين موضحة أن الملحقية بهذه المناسبة قدمت نموذجًا مشرفًا لدعم المبتعث حتى في آخر أيام البعثة، راجية من الله تعالى أن تسهم مع الخريجين في إكمال بناء المملكة ونهضتها في ظل الرؤية الطموحة ٢٠٣٠.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية