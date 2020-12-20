بالفيديو.. " كشتة " فوق السحاب في مرتفعات السودة

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):وثق مقطع فيديو مشهدًا خياليًا من فوق السحاب لعدد من المتنزهين في مرتفعات السودة بمنطقة عسير.
وجلس المتنزهون على قمة جبلية في مرتفعات السودة، بينما كانت السحب أسفل منهم، في منظر بديع.
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