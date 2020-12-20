شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تؤسس فريق نسائي للعناية بـ "الطيور الناطقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت مواطنة بتأسيس فريقًا نسائيًا للعناية بالطيور الناطقة داخل فندق مخصص لهذه الأنواع من الطيور، وذلك بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت المواطنة وتدعى" أم محمد"، إنها سعت منذ سنوات طويلة لاقتناء الطيور الناطقة بأنواعها المختلفة، والحفاظ عليها في بيتها لتكون جزءا من عائلتها.

وأكد أعضاء الفريق أن الشغف بالطيور الناطقة والنادرة كان سببا في إنشاء فندق خاص لرعاية تلك الطيور، ليتحول إلى موقع جاذب للمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في رعاية طيورهم أثناء سفرهم، مضيفين أن الفكرة لاقت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه بمثابة مشروع يرتبط بشغفهم بتربية الطيور.