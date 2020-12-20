شكرا لمتابعة خبر عن الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المدير الطبي لبرنامج اللقاحات بوزارة الصحة، سامي المدرع، أنه لا تطعيم للقاح كورونا للحوامل والأشخاص أقل من 18 عامًا ومصابي الحساسية الشديدة.

وأضاف " المدرع " خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة " العربية ":" سيتم استبعاد الحالات الإيجابية لكورونا من الحصول على اللقاح، وكذلك من أخذوا جرعة مضادة للإنفلونزا قبل مرور أسبوعين ".

وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق " صحتي " الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.