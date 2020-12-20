شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مصمم باب الكعبة في عهد الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تُوفي مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، المهندس منير الجندي، اليوم السبت في ألمانيا.

في عام 1397 هـ وجه الملك خالد بصناعة باب للكعبة من الذهب الخالص، وذلك عقب صلاته فيها ، ووقع الاختيار على "الجندي" لتصميمه، وصمم الباب في معمل شيخ الصاغة بمكة محمود بدر ، خاصة أن الملك عبد العزيز كان قد كلف سابقاً أسرة آل بدر بصناعة باب للكعبة أيضاً.

واستخدم في صناعة باب الكعبة والثاني المؤدي لسطحها 280 كيلوجراما من الذهب الخالص.