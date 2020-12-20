990 الرقم الصعب في مواجهة الإرهاب

يُعد 990 الرقم الصعب والمؤثر في حرب السعودية على الإرهاب، حيث لعبت البلاغات الواردة عبر الرقم الموحد لرئاسة أمن الدولة بحسب تأكيدات الرئاسة دورا هاما في إحباط كثير من العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية، ومنع الإرهابيين من استخدام 49 طنًا من المتفجرات تم ضبطها، والإطاحة بعشرات التشكيلات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

الإبلاغ الفوري

يهدف مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين رئاسة أمن الدولة والمباحث العامة على وجه الخصوص والمواطن والمقيم، من خلال أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة.

مهام وأدوار

وقفت «دوت الخليج» على الإقبال الكبير على جناح رئاسة أمن الدولة الممثل بجهاز المباحث، المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العامة في الصياهد الجنوبية، على بعد 120 كيلو مترًا شرقي العاصمة الرياض، إذ يستقبل الجناح مئات الزوار يوميا الذين يتعرفون على مهمات المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها، إضافة إلى مهام وأدوار القطاعات الأخرى التابعة لرئاسة أمن الدولة.

إجراءات احترازية

يأتي الجناح امتداداً لمشاركات سابقة في مهرجانات الجنادرية وطنطورة وغيرها، حيث جنّدت الرئاسة نحو 300 موظف لتوفير كافة المعلومات، والإجابة عن جميع الاستفسارات، ويجد زائر الجناح إجابات لكل ما يدور في ذهنه عن أدوار ومهام ومنجزات الرئاسة، إضافة إلى أعمال النزلاء الفنية، ونماذج من الأجهزة المستخدمة في إحباط الممنوعات في المطارات، وتزين الجناح لوحة شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا في سبيل دوت الخليج، وكل ذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

الفكر الضال

بحسب بيانات رسمية تلقت رئاسة أمن الدولة خلال عام 1440، 20116 بلاغًا عبر الرقم 990، مؤكدة التعامل بكل سرية معها ولاسيما وأن غالبيتها يتعلق بالقضاء على الفكر الضال والمنحرف بشتى أنواعه. وكشفت الرئاسة عن حجم العمليات الإرهابية خلال 38 عاما، من عام 1979 إلى 2017، مؤكدة أنه تم إحباط 233 عملية، بينما نفذت التنظيمات الإرهابية داخل المملكة 841 عملية، واستهدفت مصالح المملكة في الخارج بـ 22 عملية على الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية السعودية، كما بلغ ضحايا هذه العمليات في ذات الفترة 3007، واستشهد 333 من رجال الأمن، بينما قتل 695 إرهابيا وأصيب 346.

أبرز العمليات الإرهابية المحبطة خلال 4 سنوات

4 يوليو 2016

هجوم انتحاري كان يستهدف المسجد النبوي

11 أكتوبر 2016

مخطط لتفجير ملعب الجوهرة

مارس 2015

محاولة انتحارية تستهدف السفارة الأمريكية بالرياض

22 أبريل 2019

عملية إرهابية استهدفت نقطة أمنية بمحافظة الزلفي وقتل 4 إرهابيين والقبض على 13 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية

7 أبريل 2019

عملية استباقية في القطيف تصدت لـ 4 عناصر من المطلوبين أمنيا، في طريق (أبوحدرية)، كانوا يعتزمون تنفيذ عمل إرهابي

11 مايو 2019

القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية

يناير 2019

مداهمة وكر للإرهابيين في القطيف شرقي المملكة، وإحباط مخطط إجرامي والقضاء على 6 إرهابيين

ديسمبر 2019

القضاء على مطلوبين أمنيا في الدمام والقبض على ثالث، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية

سبتمبر 2020

الإطاحة بخلية إرهابية تلقت عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

مكافآت الإبلاغ عبر الرقم 990

مليون ريال لمن يبلغ عن أحد المطلوبين أو عن العناصر الإرهابية

5 ملايين لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على مجموعة من المطلوبين

7 ملايين لكل من يساهم بإحباط عمل إرهابي