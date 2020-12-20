50 ريالا رسوم تأخير اختبار رخصة المعلمين

وأثار الأمر تخوف المعلمين من تكرار الأعطال، لا سيما وأن الهيئة فرضت رسومًا إضافية تبلغ 50 ريالًا للاختبار الواحد حال التسجيل في وقت متأخر، حيث وضعت الهيئة رسومًا خاصة للتسجيل المبكر، والذي سيكون متاحًا من 15-12-2020، بقيمة 100 ريال للاختبار الواحد، والمكون من اختبارين عام وخاص، بإجمالي 200 ريال، مع دفع 100 ريال لإصدار الرخصة، في حين تم رصد 150 ريالًا لمن يرغب التسجيل متأخرًا في الاختبار الواحد.
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