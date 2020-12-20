شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم إقليم بنادر الصومالي بـ 8.8 طن تمور والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 8 أطنان و800 كيلو غرام من التمور للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى مرتيني بمديرية حمرويني بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6600 فرد بواقع 1100 أسرة. وبين مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية بمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال د. أحمد موسى، أنه جرى أمس استكمال توزيع التمور في الإقليم، بمديرية حمرويني على 1100 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين.
وأضاف إن المساعدات أسهمت في تخفيف الاحتياج الإنساني لهم، متقدما بجزيل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصال هذه المساعدات لمستحقيها.
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