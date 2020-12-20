شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تتعاون مع «كاوست» لإنتاج وقود حيوي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي. ولفت «أبوثنين» إلى أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميّزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.
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