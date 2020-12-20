شكرا لقرائتكم خبر عن لا أعراض جانبية.. 100 ألف جرعة تصل إلى المملكة أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، وصول 100 ألف جرعة من لقاح «فايزر- بيونتيك»، ضد فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة أسبوعيا، مشيرا إلى عدم تسجيل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقى اللقاح.

وبين، «عسيري» خلال تصريحات أمس، أن عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» الراغبين بالحصول على اللقاح وصل إلى نحو 347 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن العدد في تزايد مستمر.

وحول إمكانية اعتماد لقاحات أخرى ضد كورونا غير لقاح «فايزر- بيونتيك» خلال الفترة القادمة، أكد وكيل الوزارة أن هناك عددا من اللقاحات تحت الدراسة الآن من اللجان العلمية، وأيضا من هيئة الغذاء والدواء، وننتظر تسجيلها في دول المنشأ التي تصنع فيها هذه اللقاحات، ونتوقع أن يكون هناك قبل نهاية العام لقاح آخر إضافي، وفي بداية الربع الأول من عام 2021 ستكون هناك لقاحات أخرى.

وفيما يخص المناعة لمن تم إعطاؤهم اللقاح، أكد «عسيري» أن المناعة لا تبدأ مباشرة بعد التطعيم، بل إنه حتى بعد التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح يحتاج الشخص إلى 12-14 يوما حتى يحصل على المناعة الكاملة التي يوفرها التطعيم، فإعطاء وإصدار الرخصة الإلكترونية أو الشهادة لمن تم تطعيمهم مرتبط بالحصول على الجرعة الثانية، وبالتالي يحصل الشخص على أكبر مناعة ممكنة من التطعيم.

وأضاف: إن الانتقال من تطعيم الفئة الأولى الأعلى خطورة إلى الفئة الثانية من الأشخاص الراغبين بالحصول على التطعيم يعتمد على أعداد المسجلين، إذ إن هناك ممن سجلوا هم من الفئات عالية الخطورة، والعامل الآخر هو كميات اللقاح التي تصل إلى المملكة، لأن لها جداول توريد محددة، متوقعا أن تأخذ فترة تطعيم الفئة الأولى ذات الخطورة العالية من شهر إلى شهرين، وبعد الانتهاء منها يتم البدء في تطعيم الفئات الأخرى.