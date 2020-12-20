شكرا لقرائتكم خبر عن ربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الميدانية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. المسعودي خلال اللقاء الافتراضي الذي أقامته إدارة التدريب والابتعاث «بنين وبنات» للملتحقين ببرامج الدراسات العليا بعنوان «المشكلات والقضايا البحثية في الميدان التعليمي.. رؤية مستقبلية»، أن قيمة اللقاء تكمن في مردوده على الميدان التعليمي كون الدراسات والأبحاث تعطي واقعا دقيقا لما يحدث في الميدان لا سيما وأن الباحثين على اطلاع به.
وأشار إلى أن المجالات متاحة للباحثين والباحثات للارتقاء بالعملية التعليمية في التخصصات التي تتطلب المزيد من البحث المتعمق والدراسة مثل التعليم عن بعد والتوجيه والإرشاد وتقنيات التعليم وغيرها والتي ستسهم في معالجة وحل مختلف الصعوبات بالميدان التعليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.