شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز قيمة التواصل الفصيح بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية صباح اليوم، باليوم العالمي للغة العربية في برنامج خاص، تحت عنوان «مجاميع اللغة العربية: ضرورة أم ترف».

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان: إن الاحتفاء باللعة العربية يأتي لمكانتها وعظم تأريخها فهي لغة القرآن الكريم ولسان أمة العرب منذ الأزل. مبيناً أنها لغة للأدب والشعر والبلاغة، مؤكداً على ضرورة التعاون من الجميع للحفاظ على أصل اللغة ومفرداتها وعلامتها لسلامة جسد اللغة من الشوائب التي بدأت تظهر في لغات عدة، ودعم قيمة التواصل الفصيح في المدارس والمنشآت وفي تخاطب الفرد مع الآخرين.

وأفاد الشلعان، إن الاحتفاء اليوم بلغتنا العربية انطلاقاً من واجبنا في وزارة التعليم فهي المعنية بالحفاظ على هذا الإرث اللغوي وتعزيز تربية النشء على الاهتمام باللغة والفخر بالتواصل بها. وأشار إلى أن إدارة التعليم قد نظمت معرضاً للغة العربية الأسبوع الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، كما أطلقت مسابقة للغة العربية وعدة برامج موجهة للطلاب حسب الفئة العمرية المناسبة.

وأضاف الشلعان، إن إدارة التعليم تستهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للدين والوطن وللقيادة الحكيمة على اعتبار أنها لغة القرآن الكريم، ومكون أصيل للهوية الإسلامية والوطنية. ودعا الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات الخاصة باللغة العربية ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لما لها من أهمية بالغة.