شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة «البطاقات» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبالتعاون مع وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، مشروع بطاقتي «MY ID» والتي تندرج تحت تطبيق الجامعة «My IAU» على الأجهزة الذكية.

وذكر عميد الاتصالات وتقنية المعلومات د. خالد العيسى، أن الخدمة تمكن موظفي وطلاب الجامعة الوصول للبطاقة الجامعية والوظيفية من خلال التطبيق عبر جهاز الهاتف الجوال. كما يمكن استخدام «الباركود» ومن خلال التطبيق أيضا لفتح البوابات والدفع النقدي. وكذلك إمكانية إضافتها إلى تطبيق الـ Wallet في الهاتف النقال، وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها، حيث لا يحتاج الموظف ولا الطالب لحمل بطاقته معه وبإمكانه الوصول لها بكل سهولة من خلال جواله وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات والجهات حكومية.

وأفاد د. العيسى بأن الخدمة تسهم في الحصول على بعض العروض والخصومات لدى بعض الجهات التجارية والطبية المخصصة لمنسوبي الجامعة، بالإضافة لإمكانية إضافة العديد من الخصائص من ضمنها صلاحيات الدخول على البوابات من خلال QR الخاص بالبطاقة واستخدام بعض الأجهزة التي تحمل قارئ الباركود.