شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حقلي للتوعية بمكافحة السوسة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف يوما حقليا بعنوان «إستراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء».

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن البرامج والأنشطة التوعوية الإرشادية وورش العمل والحقول الإرشادية تساهم بشكل فاعل في رفع المستوى المعرفي للمزارعين؛ مما ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاج وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين.

وأكد المطيري ضرورة تعريف المزارع بأهم الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ومكافحتها والتي تسبب خسائر اقتصادية للمحاصيل الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر لا سيما حشرة سوسة النخيل الحمراء والتي تعتبر من أهم آفات أشجار النخيل بالمملكة.

وأضاف إن برنامج المكافحة يبذل جهودا كبيرة في مجال التوعية والإرشاد لخدمة المزارعين بالمنطقة وتدريب العمالة الزراعية على كيفية التعامل مع الآفات الحشرية التي تصيب النخيل.

وأكد مسؤول البرنامج بالقطيف م. بدر الصقر، أن أهمية هذه اللقاءات والأيام الحقلية تكمن في تذليل العقبات أمام المزارعين والمهتمين في سبيل تحقيق أهداف وإستراتيجيات الوزارة وذلك بالتعاون المثمر بين البرنامج والمزارعين.

وشرح م. سعيد الناصر طريقة العلاج المتبعة لعمليات الفحص والعلاج منذ بداية نشأة البرنامج حتى يومنا الحالي. وألقى م. باسم المطرود شرحا موجزا حول كيفية الفحص والعلاج بالطرق التقليدية باستخدام المطرقة والازميل.