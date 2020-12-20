فرنسا تشيد بدور المملكة الحاسم في تنفيذ «اتفاق الرياض»

بعد اتفاق الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي
رحَّبت الجمهورية الفرنسية، اليوم، بتنفيذ اتفاق الرياض وما تمخض عنه من تشكيل حكومة يمنية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدةً بالدور الحاسم الذي تقوم المملكة العربية السعودية بهذا الصدد.
وأضافت، في بيانها على موقع وزارة خارجيتها، أن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
ودعت إلى استمرار تنفيذ البعد الأمني لاتفاق الرياض، مؤكدةً أهمية إنهاء الصراع في اليمن، الذي يتطلب وقف الأعمال العدائية واستئناف المناقشات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي عام وشامل.
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