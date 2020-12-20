السعودية اليوم / بلدية مركز قنا تكثف جولاتها الرقابية وتغلق ثلاثة محال تجارية مخالفة



محايل 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

كثفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية.

وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 3 محال تجارية، وأتلفت 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.

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23:17ت م

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